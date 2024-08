Giftköder beim Tierheim Paderborn gefunden

Unbekannte haben am Wochenende im Wald beim Tierheim Paderborn-Schloß Neuhaus Giftköder verteilt. Mehrmals haben sich Hundebesitzer am Wochenende beim Tierheim gemeldet, um davor zu warnen. Ein Hund musste am Sonntag eingeschläfert werden, nachdem er so einen Köder gefressen hatte.

Toter Hund aus Nachbarschaft

Dabei handelt es sich um kein Tier aus dem Tierheim, sondern eines aus der Nachbarschaft vom Tierheim. Eine Dame berichtete den Tierheim, dass sie Rattengift in dem Wald an der Hermann-Löns-Straße gerfunden hat. Laut Tierheim drehen viele Hundebesitzer in dem Wald eine Runde Gassi.

Tierheim rät bei Gassi-Runde zur Vorsicht

Deswegen warnt das Tierheim jetzt auf Facebook und mit einer Warntafel vor den Giftködern. Die Hunde vom Tierheim, die hier eine Runde Gassi geführt werden, tragen einen Maulkorb und werden an der kurzen Leine gehalten.

Belohnung für Hinweise auf Täter

Das Tierheim hat eine Belohnung von 500 Euro ausgeschrieben für Hinweise zu möglichen Tätern. Bislang sind noch keine Hinweise eingegangen. Herrchen und Frauchen sollen bei ihrer Gassi-Runde besonders aufmerksam sein. Sollten sie etwas Verdächtiges sehen, sollen Fotos gemacht und mögliche Köder mit einem Kotbeutel als Beweismittel gesichert werden.

Giftköder immer wieder ein Problem

Die Polizei bestätigt, dass in Paderborn mehrmals im Jahr an unterschiedlichen Stellen Giftköder verteilt werden. Dabei handelt es sich um einen Straftat, die mit einer Geldstrafe oder auch einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verfolgt wird. Allerdings ist die Erfolgsquote die zur Ergreifung der Täter führt laut Polizei gering.