80 Jahre nach Flugzeugabsturz: Gedenkstein für US-Soldaten in Reken

Die beiden Schwestern Deborah Phares und Beverly Divita sind aus den USA angereist. Sie sind auf dem Weg zu dem Ort, an dem ihr Onkel John Kalausich wenige Wochen vor Kriegsende, am 21. März 1945, im Alter von 19 Jahren zu Tode kam. Auf einer Wiese am Ortsrand von Reken, wo heute Pferde grasen.

Zwei Flugzeuge geraten ins Flugabwehrfeuer

Nichts erinnert mehr an die Tragödie, die sich hier vor genau 80 Jahren ereignete. John Kalausich war US-Soldat. Er saß am 21. März 1945 zusammen mit zwei Kameraden in einem sogenannten Invader-Bomber, ein Flugzeug mit Bomben an Bord.

Die Crew war morgens in Frankreich gestartet, mit dem Auftrag, den Bahnhof von Dülmen zu bombardieren. Bei Reken wurden sie vom Boden aus von Deutschen angegriffen. Flugabwehrfeuer nannnte man das damals.

Das Flugzeug wurde getroffen, geriet ins Trudeln und stürzte ab. Alle drei Insassen starben. Wenige Kilometer entfernt stürzte ein zweiter US -Bomber ab, ebenfals mit drei Soldaten an Bord. Auch sie überlebten den Absturz nicht.

Gedenkfeier mit Amerikanern und Deutschen

Beverly Divita (links) und Deborah Phares bei der Gedenkfeier in Reken

Deborah Phares und Beverly Divita nähern sich dem Gedenkstein am Wegesrand. Sie sind in Begleitung von Angehörigen der Soldaten, die zusammen mit ihrem Onkel gestorben sind. Gemeinsam wollen sie an der Gedenkfeier teilnehmen.

Auch Vertreter des deutschen und des US -amerikanischen Militärs sind gekommen, außerdem der Rekener Bürgermeister, Mitglieder des örtlichen Heimatvereins und mehrere Anwohner, darunter Hermann Benning (93) und Heinrich Vestring (85).

Vestring war damals fünf Jahre alt und hat die Tragödie mitangesehen. " Ich stand im Bunker und da sah ich dann das Flugzeug auf der Erde. Das war am Brennen ." Angst habe er nicht gehabt, sagt Vestring. " Wir kannten das ja, dass da Flugzeuge kamen. "

Hermann Benning (links) und Heinrich Vestring bei der Gedenkfeier