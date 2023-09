Lüdenscheid einer von fünf Orten bundesweit

An der Martin-Schaffner-Schule in Ulm ist man schon einen Schritt weiter. Dort können zum Beispiel alle Räume den ganzen Tag von allen genutzt werden. Bisher gibt es meist eine strikte Trennung zwischen Schule und der offenen Ganztagsbetreuung. Die Kinder werden auch in Räumen von Bibliotheken, Sportvereinen und Kirchen betreut. Denn ein Ausbau von Schulen in Innenstädten ist meist kaum möglich. Es soll aber nicht nur bauliche Veränderungen geben. Auch der Tagesablauf der Kinder wird entzerrt. AGs oder Projekte können auch mal vormittags und einzelne Unterrichtsstunden am Nachmittag stattfinden.

So etwas kann man sich auch in Lüdenscheid vorstellen. Jetzt werden Experten ein Schuljahr lang nach Lösungen suchen, wie das Raum-Problem an der Tinsberger Grundschule gelöst werden kann.