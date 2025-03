Bielefeld feiert knappen Sieg in Osnabrück

Nach der Pause hatte Arminia weitere Chancen auf das 2:0, ließen diese jedoch liegen. In der 50. Minute lenkte Osnabrücks Maxwell Gymafi einen Abschluss von Kania noch an den Pfosten. Nur drei Minuten später verpasste Kania eine Hereingabe von Jiel Grodowski vor dem leeren Tor knapp.

Großer trifft fast ins eigene Tor

So blieb der VfL weiter im Spiel. Und ab der 70. Minuten investierten die Hausherren auch mehr ins Spiel nach vorne, Bielefeld stand fast nur noch hinten drin, ließ aber auch nur wenig zu. In der 82. Minuten hatte die Arminia dann Glück als Maximilian Großer einen Osnabrücker Freistoß beinahe ins eigene Tor köpfte. Der Ball ging aber haarscharf am Pfosten vorbei.

Die letzten Minuten blieben ein Osnabrücker Sturmlauf. Am Ende hielt die Bielefelder Abwehr aber Stand und rettete somit einen knappen Auswärtssieg. In der Nachspielzeit sah Osnabrücks Müller noch wegen wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

Nach der Länderspielpause geht es für die Arminia mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 II weiter (20.03.2025, 16.30 Uhr). Der VfL Osnabrück empfängt am selben Tag den TSV 1860 München (14 Uhr).

