Sicherheitsexperte beobachtet neue Terrorwelle in Europa

Der Sicherheitsexperte Peter Neumann hat heute seine Beobachtungen mit den Abgeordneten des NRW-Landtags geteilt. Er sprach von einer dritten Welle des Terrorismus in Europa, die er vor allem mit einem Ereignis in Verbindung brachte.

Politikwissenschaftler Peter Neumann

Die erste Welle habe 2001 begonnen, mit dem Anschlag vom 11. September. Als viele dachten, diese Entwicklung sei vorbei, begann der Krieg in Syrien 2011. Wieder folgten Anschläge auch in Europa, etwa in Paris, Brüssel und Berlin. "Und jetzt haben auch wieder viele gedacht, es ist vorbei" , so Neumann, Professor am Kings College in London und Mitglied der CDU.

Doch die Zahlen sprächen eine andere Sprache: 2022 habe es in Europa zwei Anschläge gegeben und vier versuchte. Ab dem 7. Oktober 2023, seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Ausbruch des Kriegs in Nahost, sei die Zahl gestiegen auf neun Anschläge und 25 versuchte – ein Anstieg von 400 Prozent.

7. Oktober als Auslöser für neuen Terror