Offener Ganztag: Kürzung der Betreuungszeiten an Grundschulen droht

Familienvater Christopher Dresen holt seine beiden Söhne, sechs und acht Jahre alt, immer nachmittags um 16 Uhr von ihrer Grundschule in Solingen ab. Er und seine Frau sind beide Vollzeit berufstätig. Ohne die Nachmittagsbetreuung in der Offenen Ganztagsschule ( OGS ) wäre das undenkbar.

Personalkosten steigen durch Tariferhöhung

Doch vor gut einer Woche kam dann der Schock. Die Schule teilte mit, dass die Betreuungszeiten wahrscheinlich gekürzt werden müssen. Denkbar ist zum Beispiel, dass die Betreuung nachmittags schon eine Stunde früher endet und in den Ferien ganz ausfällt. "Das trifft uns als Familie hart" , sagt Dresen, "wir sind darauf angewiesen, dass die Kinder nachmittags betreut werden" .

Ähnlich ist die Situation im ganzen Land, zum Beispiel auch in Duisburg an der Waldschule im Stadtteil Baerl. Zehn Erzieherinnen und Erzieher betreuen hier 180 Schüler im offenen Ganztag, aber ob das Angebot noch aufrecht erhalten bleiben kann, ist unklar. Das liegt daran, dass die Beschäftigten jetzt elf Prozent mehr verdienen. Der kräftige Lohnaufschlag ist in erster Linie ein Inflationsausgleich, ausgehandelt in der jüngsten Tarifrunde.