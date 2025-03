VAR-Kritik nach Spektakel-Spiel in Paderborn

Vor dem Führungstreffer der Paderborner nach einem Freistoß ging Lauterns Innenverteidiger Jan Elvedi im Zweikampf mit zwei Paderborner zu Boden. "Eigentlich wird ja jedes Tor gecheckt, so hab ich das verstanden. Und wenn man dann sieht, wie der Elvo mit zwei Mann niedergerissen wird, dann ist das für mich ein klares Foul" , sagte er.

"Genauso wie das fünfte Tor, weil sie Julian Krahl (FCK-Torhüter, Anm. d. Red.) auf den Fuß treten. Keine Ahnung, ob das überhaupt gecheckt worden ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir hatten heute doch spielentscheidende Situationen", so Anfang weiter.

Zwei Michel-Treffer aberkannt

Es war ein intensives Spiel, indem das Schiedsrichtergespann einige knifflige Situationen zu lösen hatte. Gleich zwei Mal jubelte Paderborns Sven Michel über einen Torerfolg, beide Male wurde er zurückgepfiffen. Einmal wegen einer knappen Abseitsposition, einmal aufgrund eines Handspiels in der Entstehung. Beide Entscheidungen waren korrekt. Dafür übersah das Schiedsrichtergespann eine Abseitsposition in der Entstehung des Eckballs, der letztlich zum zwischenzeitlichen Lauterer Ausgleich führte.

Unter dem Strich bleibt ein spektakulärer 5:3-Sieg für den SC Paderborn, der sich damit in der Tabelle an Kaiserslautern vorbei auf Rang drei schob. Der FCK ist Vierter. Nach der Länderspielpause steht für den SCP sofort das nächste Spitzenspiel an. Am Samstag, dem 29. März (13 Uhr), kommt der Tabellenzweite 1. FC Köln nach Ostwestfalen.

