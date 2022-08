Spänebunker in Medebach abgebrannt

Ausgebrochen war das Feuer am Samstagmorgen in Medebach-Titmaringhausen: Mehrere Tonnen Holzschnitzel standen in einem zwölf Meter hohen Schuppen in Flammen.

Dichter Rauch drang aus dem brennenden Bunker

100 Feuerwehrleute rückten zu dem Brand in Nähe einer Biogasanlage aus. Weil die Wasserversorgung in dem kleinen Ort nicht ausreichte, halfen Einsatzkräfte aus dem hessischen Korbach mit zwei Tanklöschfahrzeugen. Am frühen Samstagmittag waren die Flammen unter Kontrolle.

Die Glut glich allerdings einem riesigen Lagerfeuer. Mit Radladern verteilten die Feuerwehrleute deshalb die Späne auf einer Wiese und löschten die letzten Glutnester ab. Erst am Sonntagmorgen war ihr Einsatz beendet.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Langwierige Löscharbeiten

Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie die Medebacher Feuerwehr am Sonntag mitteilte, bestand aber keine Gefahr für die Bevölkerung.

Warum es gebrannt ist, war am Sonntag noch unklar. Brandsachverständige werden am Montag in Titmaringhausen erwartet, um nach der Ursache zu forschen.