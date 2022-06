Laborexplosion in Minden: Mindestens vier Menschen mit schweren Verletzungen

Mit Rettungshubschraubern kamen zwei der Schwerverletzten in Kliniken nach Hannover und Bochum. Was in den Laboren explodiert, ist können die Einsatzkräfte derzeit noch nicht genau beantworten. Fest steht aber: Es hat eine Verpuffung in einem Labor zur Herstellung des medizinischen Wirkstoffes Ephedrin gegeben.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem großen Aufgebot im Industriegebiet der Stadt im Einsatz.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Für die Bevölkerung soll keine Gefahr von der Explosion ausgehen. In dem ehemaligen BASF -Werk, das heute zur Siegfried-Gruppe gehört, werden 80 verschiedene Stoffe hergestellt, unter anderem Koffein und Diagnostik-Chemikalien.

