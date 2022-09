Viel heißes Wasser unter dem Münsterland

Ende vorigen Jahres hatten fünf schwere Messfahrzeuge, sogenante Vibro-Trucks, an rund 1.800 Messpunkten Vibrationen in die Tiefe geschickt. Wie bei einer Ultraschalluntersuchung ließ sich aus den zurückgeworfenen Schallsignalen ein Bild erstellen, in diesem Fall ein Bild des Untergrundes bis in 6.000 Metern Tiefe.

Acht Orte untersucht

Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wissen nun, wo wasserführenden Kalkschichten liegen und wie mächtig sie sind. Das Untersuchungsgebiet umfasste die Stadt Münster sowie die Gemeinden Billerbeck, Dülmen, Havixbeck, Nottuln, Rosendahl, Senden und Sendenhorst.

Die bei Messungen im November und Dezember 2021 erhobenen Daten werden nun regionalen Unternehmen, darunter Stadtwerke und Energieversorger, zur Verfügung gestellt. Diese können damit die gezielte Projektplanung zur Umsetzung geothermischer Wärmeversorgung starten.