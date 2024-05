Nischenantrieb: Viele Erdgas-Zapfsäulen in OWL kaputt

Laut Kraftfahrtbundesamt fahren auf Deutschlands Straßen mehr als 80.000 Autos mit komprimiertem Erdgas, sogenanntem CNG . In Ostwestfalen-Lippe geht es also – vereinfacht runtergebrochen – um knapp 2.000 zugelassene Erdgas-Autos. Für sie gibt es ohnehin nur wenige Zapfsäulen in der Region. Doch davon sind viele aktuell auch noch kaputt – absehbar wohl noch mehrere Monate.

Lange Autofahrt zur nächsten Tankstelle

Wer zum Beispiel in Rietberg im Kreis Gütersloh wohnt, muss mehr als eine halbe Stunde Autofahrt einplanen, um den Tank aufzufüllen. Entweder weit in den Norden nach Steinhagen oder in den Süden bis nach Lippstadt im Kreis Soest.

In Bad Salzuflen im Kreis Lippe ist eine Erdgas-Tankstelle seit mehr als zwei Monaten defekt, weil ein Ersatzteil fehlt. Auf eine schnelle Reparatur können Autofahrer nicht hoffen. Die Stadtwerke Bad Salzuflen, die die Tankstelle betreiben, sagen: Die Lieferzeit für das Teil betrage ein Jahr.

Kraftstoffhändler verweisen auf Tankstellen-Betreiber

Auch im Dreieck Bielefeld, Gütersloh und Schloß Holte-Stukenbrock gibt es jeweils nur eine Erdgas-Zapfsäule pro Stadtgebiet. Alle drei sind aber aktuell kaputt, teilweise seit Wochen. Woran es im Einzelnen hakt, ist gar nicht so leicht herauszufinden.

Die Westfalen AG , die den Tankstellen in Bielefeld und Schloß Holte-Stukenbrock die Grundstücke zur Verfügung stellt, teilt mit: Die "technische Funktionsfähigkeit dieser Anlagen [liegt] im Verantwortungsbereich der Kooperationspartner." Gemeint sind damit zum Beispiel kommunale Energieversorger oder eigenständige Tankstellen-Betreiber. "Wir gehen jedoch davon aus, dass entsprechenden Ersatzteile zeitnah beschafft und installiert werden können."

Warum sich Reparaturen verzögern

Vom Tankstellen-Verband in Minden heißt es: Reparaturen würden sich auch deshalb verzögern, weil manchmal unklar sei, wer für das jeweilige Problem oder defekte Teil zuständig ist.

An der einzigen Gütersloher CNG -Zapfsäule an einer Aral-Tankstelle fließt seit drei Wochen kein Erdgas mehr, weil jemand mit seinem Auto dagegen gefahren ist.

Bis vor zwei Jahren betrieben die Stadtwerke Gütersloh diese Tankstelle. Heute sei man aber nur noch für "Sichtkontrollen, Inspektionen und punktuelle Reparaturen" zuständig. Für den aktuellen Reparaturbedarf sei man nicht verantwortlich. Aral hat bisher auf eine WDR -Anfrage nicht geantwortet.

Wo Autofahrer noch Erdgas tanken können

Vielerorts wurden Erdgas-Tankstellen auch in OWL in den vergangenen Jahren stillgelegt. Von einem "aussterbenden Kraftstoff" spricht jüngst der ADAC . Die Zahl der CNG-Tankstellen nehme ab, Erdgas-Neuwagen gebe es auf dem deutschen Markt schon gar nicht mehr.

Funktionierende Erdgas-Zapfsäulen finden Autofahrer zum Beispiel noch in Minden, Vlotho, Blomberg, Halle, Paderborn und Höxter. Das ergaben stichprobenartige Recherchen des WDR . Ein Bruchteil der Tankstellen, die Benzin- und Dieselfahrern zur Verfügung stehen. Ein zusätzliches Problem: Auf die online verfügbaren Infos, wo man angeblich Erdgas tanken kann, ist oft kein Verlass.

Erdgas als Antriebstechnologie gilt als umweltfreundlicher im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen und wurde vor allem in den 90er- und 0er-Jahren staatlich massiv gefördert. Insbesondere Bio-CNG, hergestellt aus Abfällen, Mais oder Gülle, stößt deutlich weniger CO² aus, steht jedoch in der Kritik, Monokulturen und Massentierhaltung zu befördern.

Über das Thema berichtet der WDR am 06.05.2024 auch im Hörfunk auf WDR2 in der Lokalzeit OWL.

