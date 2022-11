Kreis Lippe: Kfz-Zulassung zwischen den Jahren doch möglich

Der Kreis Lippe weist allerdings darauf hin, dass die zusätzlichen Öffnungszeiten der Zulassungsstelle ausschließlich für Personen zur Verfügung stehen, die ein Elektrofahrzeuge oder Plug-In-Hybrid zulassen wollen.

Sorge um Förderprämie für den Kauf von Elektroautos

In den vergangenen Tagen hatte es einigen Ärger darüber gegeben, die Kfz -Zulassungsstellen zwischen den Jahren geschlossen zu halten. Die Sorge vieler Autohändler im Vorfeld: Keine Zulassung bis Ende des Jahres, keine Förderprämie für den Kauf eines Elektroautos.

Bis zum 31. Dezember gibt es den vollen Prämiensatz für neue E-Autos und Plug-in-Hybride. Mit dem Jahreswechsel ändern sich dann die Förderbedingungen für diese Fahrzeugtypen, teilweise entfallen sie auch ganz.

Bielefeld hält Kfz -Zulassungsstelle geschlossen

In Ostwestfalen sind außer in Bielefeld alle Zulassungsstellen zwischen den Jahren zumindest teilweise geöffnet. Bereits in den vergangenen Jahren waren viele Kreisverwaltungen zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen, um in den Wintermonaten den Energieverbrauch zu reduzieren.