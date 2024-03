Freudenberg gedenkt Luise ein Jahr nach ihrem Tod

Verarbeitung der Tat

Die beiden mutmaßlichen Täterinnen haben die erste Therapiephase bereits hinter sich, teilte Thomas Wüst, Jugendamtsdezernent des Kreises Siegen-Wittgenstein, bei der Pressekonferenz mit. Eine wohnt inzwischen in einer Wohngruppe. Die andere wird in einigen Wochen in eine Wohngruppe außerhalb von Siegen-Wittgenstein ziehen.

Beide bekommen dann ambulante Unterstützung und Schulunterricht. Das Jugendamt ist verpflichtet, ihnen einen Weg zurück ins Leben zu ermöglichen und eine Perspektive zu zeigen, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Dabei geht es auch um die Verarbeitung der Tat, zusammen mit ihren Familien.

Seelsorger in der Schule

Bürgermeisterin Reschke: Freudenberg wird diese Tat nie vergessen.

Aber auch die Menschen in Luises Schule bekommen weiter Unterstützung, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke. Um sie kümmern sich Seelsorger und ein Krisenteam der Bezirksregierung. Es gibt Angebote für Jugendliche zur Trauerverarbeitung und zum Thema Ausgrenzung. An Luises Todestag, dem 12.03.2024, will die Schule ihren Trauerraum öffnen und Gespräche ermöglichen.

