Er sei mit dem Ergebnis sehr zufrieden, sagte CDU -Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz in Berlin. Es sende die klare Botschaft an Freunde und Feinde in der Welt, dass es künftig an keiner Stelle mehr an den finanziellen Mitteln fehlen werde, um Freiheit und Frieden zu verteidigen.

"Deutschland ist zurück." Friedrich Merz (CDU)

Merz betonte, dass trotz der geplanten größeren Schuldenaufnahme die europäischen Schuldenregeln eingehalten werden sollen. Er wies zudem auf Einsparungsbedarf im Haushalt hin, über den nun in den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD zu sprechen sei. Die Unionsfraktion habe den Vorschlag einstimmig verabschiedet.

SPD-Chef Lars Klingbeil sprach von einem "historischen Signal". Das Paket werde Deutschland stärker machen und Deutschlands Rolle auch in Europa stärken. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge sagte, sie und ihre Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann hätten es in den Verhandlungen geschafft, " dass das Geld in die richtige Richtung gelenkt wird ".

Kritik von AfD, FDP, BSW und Linke

Die AfD-Spitze kritisierte die Einigung: " Friedrich Merz hat sich ein weiteres Mal über den Tisch ziehen lassen und ist vor den Begehrlichkeiten der grünen Wahlverlierer in die Knie gegangen ", so die Partei- und Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla. Das Sondervermögen Infrastruktur bleibe " ein Basar für Subventionen ", kritisierte der stellvertretende FDP -Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bezeichnete den Kompromiss von Union, SPD und Grünen als " gigantische Aufrüstung und Kriegsvorbereitung ". Linken-Chefin Ines Schwerdtner rief die Abgeordneten der Grünen dazu auf, dem Kompromiss nicht zuzustimmen.

Verfassungsgericht weist Eilanträge gegen Einberufung des alten Bundestages zurück

Der Bundestag in alter Zusammensetzung soll das Paket am kommenden Dienstag beschließen. Das Bundesverfassungsgericht wies am Freitag Eilanträge von AfD und der Linken zurück, mit der die Einberufung verhindert werden sollte.

" Die Anträge sind unbegründet ", entschied das Verfassungsgericht. Die Wahlperiode des alten Bundestages werde gemäß Grundgesetz erst durch den Zusammentritt des neuen Bundestages beendet. " Bis dahin ist der alte Bundestag in seinen Handlungsmöglichkeiten nicht beschränkt. "

Im Anschluss wäre allerdings auch im Bundesrat eine Zustimmung mit zwei Dritteln der Stimmen nötig. Ob es dort eine entsprechende Mehrheit geben wird, ist allerdings noch nicht klar.