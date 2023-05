Verdacht auf Kokainhandel: Durchsuchungen in Paderborn und Düsseldorf

Ein Ermittlerteam der Paderborner und Bielefelder Polizei hatte die Verdächtigen schon länger im Visier. Die Gruppe soll mit Kokain in großen Mengen gehandelt haben.

Hausdurchsuchungen in Paderborn, Düsseldorf und Belgien

Die Polizei durchsuchte fünf Häuser und Wohnungen

Am Donnerstag gelang der Polizei nun ein Schlag gegen die mutmaßlichen Drogenhändler. Sie durchsuchte fünf Wohnungen und Häuser in Paderborn und Düsseldorf. Da die verdächtigen Personen aus Paderborn in Kontakt mit einer belgischen Gruppe stehen, gab es auch in Belgien Durchsuchungen.

Zwei Personen festgenommen

Die Polizei beschlagnahmte 3 Kilogramm Kokain, eine geringe Menge Marihuana, 1.000 Euro Bargeld, diverse Luxusaccessoires und drei Fahrzeuge. Ein 30-Jähriger und ein 22 Jahre alter Mann wurden festgenommen. Gegen sie lagen Haftbefehle vor.