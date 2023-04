Dorfladen in Gimbte vorerst gerettet

Geschäftsführer Johannes Wilp freut sich über den Erhalt des Dorfladens

" Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir die Summe zusammenbekommen würden ," gibt der Geschäftsführer des Gimbter Dorfladens, Johannes Gilp zu. Am vergangenen Freitag (14.4.) - einen Tag vor Fristende - fehlten schließlich noch rund 8.000 Euro bis zum Zielbetrag von 30.000 Euro.

Finja und Ida haben ihr Taschengeld für den Dorfladen geopfert

Im Laufe des Samstags wurde klar: Es klappt. Das ist unter anderem auch Finja und Ida zu verdanken. Beide sind sieben Jahre jung und haben ihr ganzes Taschengeld gespendet, 8,28 Euro. " Wir wollen uns auch in Zukunft noch Eis kaufen, wenn Mama und Papa mal nicht da sind. Ohne den Dorfladen würde das nicht gehen ," sagt Ida.

Viele haben Gesellschaftsanteile gekauft

Neben den beiden Kindern haben mehr als 120 Unterstützerinnen und Unterstützer zur Rettung des Dorfladens beigetragen. Damit sind sie nun auch Miteigentümerinnen und Miteigentümer, denn mit den Geldbeträgen haben sie Gesellschaftsanteile erworben.

Die meisten von ihnen kaufen hier auch ein, weil sie kurz "nebenan" etwas besorgen wollen oder weil es für sie einfach entspannter ist als im großen Supermarkt. Ein Kunde kommt laut Geschäftsführer Wilp sogar jeden Freitag mit dem Taxi aus Münster, um hier für einen bis zu dreistelligen Betrag den Wocheneinkauf zu erledigen.

Geschäft soll noch attraktiver werden

Auf Dauer reichen die gesammelten Gesellschaftsanteile jedoch nicht aus. " Sonst stehen wir in anderthalb Jahren wieder an derselben Stelle, " so Wilp. Der Trägerverein will deshalb in dieser Woche Maßnahmen beschließen, um das Geschäft, zu dem auch ein Café gehört, attraktiver zu machen.

Die Terrasse soll künftig umgestaltet werden

So soll künftig das Sortiment noch weiter ausgeweitet werden, zum Beispiel um weitere vegane und auch besonders günstige Produkte. Außerdem sollen die Terrasse und der Schriftzug über den Ladeneingang umgestaltet werden, damit der Dorfladen, etwa für Touristinnen und -touristen, besser sichtbar wird.

Kaufverhalten muss sich ändern

Für einen dauerhaften Erhalt des Dorfladens muss sich aus Sicht des Geschäftsführers aber auch das Kaufverhalten der Dorfbewohnerinnen und -bewohner ändern: " Wenn jeder Gimbter für 8,50 Euro pro Woche einkaufen würde, würde das schon ausreichen ."

Video starten, abbrechen mit Escape Dorfladen Gimbte steht kurz vor dem Aus Lokalzeit Münsterland. . 01:27 Min. . Verfügbar bis 13.04.2024. WDR. Von Ann-Christin Voßkühler.

Über dieses Thema berichten wir am 17.04.2023 in der Lokalzeit Münsterland im WDR Fernsehen.