Widerstand gegen Castor-Transporte nach Ahaus wächst

Testlauf für mögliche Brennelemete-Transporte

Demonstranten: "Ahaus soll kein Endlager werden"

Mit dem bislang zweiten Probelauf in der Nacht will das Wirtschaftsministerium testen, wie der Ablauf möglicher Atommülltransporte in Nordrhein-Westfalen sicher ablaufen kann. Weil kein radioaktiver Müll transportiert wird, sprechen die Experten von einer " Kalthandhabung “. Eine ersten Test hatte es bereits vor zwei Wochen gegeben, damals ohne größere Proteste. Inzwischen wächst der Widerstand.

Endlager für 300.000 Brennelemente-Kugeln

In Jülich lagern rund 300.000 Brennelemente-Kugeln aus einem früheren Versuchsreaktor in Castor-Behältern - und es steht bislang noch nicht fest, wo dieser Müll endgültig gelagert werden soll. Nach einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages vom September 2022 bevorzugen die Bundesministerien für Forschung, Umwelt und Finanzen einen Transport nach Ahaus.

Ein Verbleib in Jülich wäre eine weitere Option. Hierfür hatten sich die in NRW regierenden Parteien CDU und Grüne 2022 in ihrem Koalitionsvertrag ausgesprochen.