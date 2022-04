Der geteilte Polo – Vor 30 Jahren begann in Münster das Car-Sharing

Los ging es für die sieben Auto-Teiler von Stadtteilauto in der Holzklasse: Ein VW Polo war das Gefährt der ersten Stunde. Selbst für seine Zeit glänzte dieser Wagen durch die Abwesenheit von vielen Extras. Airbags? Nein. Servolenkung? Iwo. Zentralverriegelung? Eher nicht.

Ein Radio gab es schon mit dem einen Lautsprecher in der Mitte des Armaturenbretts. Aber auch der Mangel an Luxus konnte den Siegeszug der Idee nicht aufhalten. Über die Jahre wuchs und wuchs das Interesse.

Vom Stinkebenziner zum Elektromobil

Stadtteilauto Carsharing

Zunächst fuhren die Stadtteilautos als Eigentum eines Gemeinnützigen Vereins. Doch der kam an seine Grenzen und 1998 war klar: Die Fahrt muss als Wirtschaftsunternehmen weiter gehen. Ab da gab es keine Vereinsmitglieder, sondern Kundinnen und Kunden.

Und die Zeit, als die Wahl bestand zwischen Kleinwagen und Kleinwagen, sind lange vorbei. Mittlerweile reicht die Palette vom Kleinstwagen bis zum Kleinbus mit 9 Sitzen. Benzin-, Gas-, Diesel- und Elektroantrieb – alles möglich. Nur eins gibt es nicht und soll es wohl auch nicht geben: ein SUV .

Hohe Spritpreise als Motor für Car-Sharing

Die stark gestiegenen Spritpreise sieht Geschäftsführer Till Ammann nicht als Gefahr für sein Geschäftsgebiet. In Zeiten, in denen Autofahren deutlich teurer wird, sieht er Car-Sharing als eine gute Methode die Kosten im Griff zu behalten.

"Heute haben wir einen Anteil von 0,1 bis 0,2 % am Autoverkehr in Münster. Das könnten auch 10 bis 20 % sein" , zeigt sich Ammann zuversichtlich. Wenn das Wachstum tatsächlich so kommt, könnte die Zeit als Alleinanbieter für Stadtteilauto vorbei sein – viele Kunden ziehen viele Anbieter an. Siehe Elektroscooter.

Über dieses Thema berichten wir am 27.04.2022 im WDR Fernsehen in der Lokalzeit Münsterland um 19.30 Uhr.