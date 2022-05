Verwaltungsgericht Minden: CBD-Produkte sind keine Lebensmittel

Das Verwaltungsgericht Minden gab jetzt dem Gesundheitsamt des Kreises Höxter Recht. Es hatte dem Hersteller von Hanfprodukten den Verkauf von Nahrungsergänzungmitteln untersagt.

Gesundheitsamt gegen Unternehmen

Das Steinheimer Unternehmen wollte drei CBD -haltige Produkte als Nahrungsergänzungsmittel an den Markt bringen: ein Hanfextrakt und zwei Hanfsamenöle in unterschiedlichen Größen. Der Anteil an CBD lag bei 13 bis 20 Milligramm.

Der aus der Hanfpflanze gewonnenen Substanz wird therapeutische Wirkung nachgesagt. Sie soll unter anderem Krämpfe lösen und Ängste mindern, wird aber nicht als Suchtmittel eingestuft.

CBD als "Novel Food"