Die in Münster entstandene Bewegung für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche startet bundesweit einen einwöchigen Kirchenstreik. Die meisten Aktionen sollen am Samstag (11.05.2019) beginnen.

Frauen stellen Machtstrukturen in Frage

Unter dem Motto Maria 2.0 wollen die gläubigen Frauen, die vielfach ehrenamtlich tätig sind, gegen Machtstrukturen in der Kirche und die von ihnen kritisierte Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch Amtsträger protestieren. Die Aktionswoche gegen eine männerdominierte Kirche soll an mindestens 50 Orten bundesweit stattfinden.

Gottesdienste ohne Priester

Während des Streiks wollen die Frauen keine Kirchen betreten, ehrenamtlichen Ämter nicht ausüben und Gottesdienste ohne Priester im Freien feiern. Erste Aktionen starteten bereits am Donnerstag. So versammelten sich mehrere katholische Frauen aus dem Siegerland auf dem Kreuztaler Wochenmarkt, um die Ziele der Bewegung "Maria 2.0" zu erläutern.

Zentrale Veranstaltung am ersten Streikwochenende in Münster ist eine Mahnwache am Sonntag auf dem Domplatz, und zwar von 11 bis 11.30 Uhr. Dazu aufgerufen hat neben der Bewegung Maria 2.0 auch die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) im Bistum Münster