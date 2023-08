Bocholter Bürger wehren sich gegen Flüchtlingsunterkunft

Es ist trist an diesem frühen Abend in Biemenhorst. Zehn Anwohner stehen in der Straße "Auf dem Takenkamp" beisammen. Ihre Blicke sind ähnlich wie das Wetter. Patrick Wenning von der Bürgerinitiative erzählt über die nächsten Schritte, was alles zu tun ist, sollte es in Bocholt zu einem Bürgerentscheid kommen.

Ob es im Herbst dazu kommt, entscheidet die Bocholter Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend. Die Bürgerinitiative hatte in den letzten Monaten rund 3.800 Unterschriften gesammelt. Sie richten sich gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft direkt in dem Stadtteil.

Ein Containerdorf für 250 Menschen

Hier soll das Dorf entstehen.

Die Stadt Bocholt will auf dem aktuell freien Gelände ein Containerdorf errichten. 250 Menschen sollen dort für fünf Jahre untergebracht werden. Das passt den Anwohnern gar nicht. Ulrich Laader zum Beispiel wohnt seit 40 Jahren hier: " Ich fühle mich nicht sicher, wenn hier das Containerdorf hin kommt. Ich habe Angst um meine Enkelkinder und man hat ja schon so viel von Übergriffen und Vorfällen gelesen", sagt der 60-Jährige. Wer in der Unterkunft letztlich untergebracht werden soll, ist noch völlig offen.

" Zu teuer, zu groß und weniger nachhaltig "

Patrick Wennigs Argumente gegen die geplante Einrichtung sind weniger emotional. Das Containerdorf sei zu groß, zu teuer und wenig nachhaltig. " Statt Container sind Massivhäuser doch nachhaltiger. Die können später auch für sozialen Wohnungsbau infrage kommen ", sagt der 35-Jährige.

Anwohner sind besorgt.

In all den Gesprächen mit den Anwohnern wird klar: Sie stören sich vor allem an dem Standort. An dem hält die Bocholter Verwaltung aber weiter fest. " Es ist deshalb der beste Standort, weil wir Eigentümer des Areals sind ", sagt Bürgermeister Thomas Kerkhoff. Hier könne man die Container für 250 Menschen ohne Baurecht am besten unterbringen, ergänzt der CDU -Politiker, der in seinem Büro an diesem Tag viele Gespräche zu dem Thema führt.

" Ein Bürgerentscheid bringt jetzt Klarheit "

Die Sorgen der Anwohner und den Mitgliedern der Bürgerinitiative nehme er ernst, und ihm sei es wichtig, dass das Thema die Stadt nicht spalte. Ein möglicher Bürgerentscheid sei vermutlich das beste Instrument, jetzt für Klarheit zu sorgen.