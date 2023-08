Aus für Zeltstadt in Selm-Bork?

Landrat Mario Löhr von der SPD sieht keine Zukunft mehr für die Zeltstadt für Geflüchtete in Selm-Bork. Die Übergriffe am Dienstagabend hätten Sorgen und Ängste in der Nachbarschaft ausgelöst. Aus seiner Sicht hat ein Lagerkoller der Geflüchteten zu den Ausschreitungen geführt.

Am Dienstagabend hatten sich etwa 70 Bewohner der Zeltstadt in Selm-Bork versammelt und die Mitarbeiter beschimpft. Unzufrieden sind sie vor allem mit den Lebensbedingungen in den Zelten. Der Streit darüber war immer heftiger geworden. Auch Steine sind geflogen. Die Mitarbeiter hatten Angst und riefen die Polizei.

Es ist bereits der zweite größere Polizeieinsatz in der Zeltstadt in Bork gewesen. Dort sind etwa 750 Männer untergebracht. Statt der zu Beginn angekündigten Ukraine-Flüchtlinge sind dort nun vornehmlich junge Männer aus Syrien und Afghanistan.

Anwohner fühlen sich unsicher

Das Maß ist voll, findet Landrat Mario Löhr. Auch Anwohner beschweren sich über die Zustände in der direktern Nachbarschaft. Einige sprechen auch von Diebstählen und sagen, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen.

Deshalb hat sich Landrat Löhr mit dem zuständigen Regierungspräsidenten von der CDU Heinrich Böckelühr in Arnsberg in Verbindung gesetzt, und gefordert, dass die Zeltstadt bis zum Winter aufgegeben wird. "Nach großen Polizeieinsätzen wie diesen ist die Verunsicherung in der Bevölkerung – verständlicherweise – groß ", sagt Mario Löhr. Außerdem seien die Mitarbeitenden in der Zentralen Ausländerbehörde in Selm-Bork durch die Situation belastet.

Lagerkoller "logisch und menschlich"

Löhr betont: " Wenn Menschen in einer Zeltstadt – nach meinem Eindruck über Monate – mit 750 anderen verwahrt werden, dann ist ein Lagerkoller die logische und menschlich doch auch nachvollziehbare Folge. Im Ergebnis führen vermeintliche Nichtigkeiten zu ausgewachsenen Vorfällen. " Noch größere Probleme werde es geben, wenn der Winter kommt. Das werde dann zu weiteren Problemen führen. Eine Anfrage des WDR zu den Vorkommnissen in der Zeltstadt will die Bezirksregierung derzeit nicht beantworten.

