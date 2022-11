Drei Tote durch Brände in OWL

Am Freitagabend brannte es in einem Haus in der Detmolder Innenstadt. Nach jetzigen Erkenntnissen war in einem Schlafzimmer eines Hauses das Feuer ausgebrochen und breitete sich dann auf den Dachstuhl aus.

77-Jährige stirbt nach Brand in Detmold

In dem Haus befand sich noch eine 77-jährige Frau. Die Rettungskräfte mussten sie mit der Drehleiter aus dem Haus retten, weil sie durch das Haus nicht mehr erreicht werden konnte. Schwer verletzt wurde sie mit einem Helikopter zunächst in das Klinikum Detmold, dann in eine Dortmunder Spezialklinik geflogen. Dort starb sie aber am Samstag an ihren Verletzungen.

Verdacht auf Brandstiftung: Sohn festgenommen

Der 55-jährige Sohn der Frau wurde inzwischen festgenommen, so die Polizei. Er war bei dem Brand leicht verletzt worden. Die Polizei verdächtigt ihn, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Dieser Verdacht habe sich nach ihren Ermittlungen erhärtet. Am Samstag kam er dann in Untersuchungshaft, so Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

Knapp 90 Einsatzkräfte waren am Freitagabend im Einsatz und konnten das Feuer nach rund vier Stunden löschen. Weil extrem viel Rauch entstand, musste sogar in der Nähe auf einem Sportplatz ein Fußballspiel abgebrochen werden.

Zwei Tote in Brandruine gefunden

Bei einem weiteren Brand in Lübbecke kamen zwei Menschen ums Leben. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein 28-Jähriger zum Haus seiner Eltern und sah, dass es bereits komplett in Flammen stand. Seine Eltern wurden zunächst vermisst.

Am Sonntagmorgen berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft dann, dass am Samstag zwei Leichen in der Brandruine gefunden wurde. Bei ihnen handelt es sich mutmaßlich um das vermisste Ehepaar (58 und 60 Jahre alt). Der Sohn wurde durch Notfallseelsorger betreut.

Drei Stunden brauchte die Feuerwehr um den Brand zu löschen. Erst nach Prüfung der Statik konnte ein Leichenspürhund das Haus betreten. Die Brandursache ist noch unklar. Man gehe aber von einem Unfall aus, so die Polizei. Der Schaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

