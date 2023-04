Niederländisch lernen: Bocholt macht es vor

Wer in die Niederlande fährt, wird vor allem im Grenzgebiet feststellen: Viele Niederländer verstehen Deutsch oder sprechen es sogar - andersherum ist das eher die Seltenheit. Immer weniger Schüler lernen die Sprache in der Schule, die Nachfrage wird immer geringer. Dabei macht Niederländisch lernen Spaß! Das finden zumindest rund 120 Schüler am St.-Josef-Gymnasium in Bocholt - und damit mehr als jeder Siebte der Schülerschaft.

Miriam (links) und Helena im Klassenraum