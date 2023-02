Niederländisch als Zweitsprache schon in der Kita

"Welke kleur is dat? " fragt Zeynep Yaman in die Runde und hält eine Farbtafel hoch. " Lila! " schallt es aus dem Morgenkreis. "En in het Nederlands?" – Schweigen. " Dit is paars! " erklärt die Erzieherin langsam und deutlich. " Paars! " wiederholen die Kinder. Willkommen in der bilingualen AWo-Kita Altes Rathaus in Kamp-Lintfort!

" Wir wollten ein Alleinstellungsmerkmal ", berichtet Leiterin Sina Verhülsdonk. " Schnell war klar: Wir wollen zweisprachig werden. " Warum Niederländisch? " In 20 Autominuten ist man von Kamp-Lintfort aus an der Grenze!" Ein Glücksfall war, dass das Kita-Team vor zwei Jahren auf Zeynep Yaman traf. Die gebürtige Niederländerin war nach Deutschland gezogen und suchte gerade eine Stelle als Erzieherin.

Niederländisch kommt gut an

Nur ganz am Anfang habe es verdutzte Gesichter gegeben, erzählt Zeynep Yaman. Sie spricht die Kinder ausschließlich auf Niederländisch an – die antworten meist auf Deutsch. Manchmal benutzen die Kinder aber auch selbst niederländische Wörter – sogar zu Hause, wie eine Mutter schildert.

Eine andere berichtet von niederländischen Weihnachtsliedern, die ihre Tochter daheim gesungen habe. Und ein Vater war ganz überrascht, dass seine Tochter plötzlich von der niederländischen Königsfamilie erzählte und wusste, wie man Klompen – Holzschuhe – herstellt.

Niederländisch-Kooperationen mit Schulen

Für Kita-Leiterin Sina Verhülsdonk haben sich die Erwartungen an das Projekt erfüllt: " Wir haben vorher viele Studien darüber gelesen, wie zweisprachige Erziehung die Entwicklung von Kindern beeinflusst. " Und was ist mit Kindern, die schon in der deutschen Sprache noch nicht sicher sind – etwa Geflüchtete? " Die orientieren sich von selbst erst mal an deutschsprachigen Erzieherinnen und suchen dann später den Kontakt zu Zeynep! "