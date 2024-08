Erschöpft und übermüdet sind die Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren am Sonntag in Billerbeck eingetroffen. Vier Tage dauerte die Anreise aus dem Kriegsland in die Sicherheit. Der Bus musste dafür über zerstörte Straßen fahren, durch viele Checkpoints und fuhr letztlich weiter über Polen nach Deutschland.

Väter im Krieg gefallen

Hier in Billerbeck haben Gastfamilien die Kinder aufgenommen. Sie ermöglichen ihnen eine Auszeit vom Kriegsalltag. Einige Väter der Ferienkinder sind gerade an der Front oder bereits im Zuge des russischen Angriffs gefallen. Außerdem schlugen in ihrer Heimatstadt Malyn schon verirrte Raketen ein.

Die Gastfamilien in Billerbeck haben gemeinsam mit Stadt und Vereinen ein zweiwöchiges Ferienprogramm gestrickt. Beispielsweise geht es in den Zoo nach Münster, den Kletterwald in Borken oder zum Ketteler Hof nach Haltern. In den ersten Tagen ist aber eher Entspannung angesagt.

Austausch zwischen Bürgermeistern

Billerbecks Bürgermeisterin Marion Dirks schrieb Malyns Stadtoberhaupt Oleksandr Sitailo direkt eine WhatsApp-Nacht, als die Kinder gut angekommen waren. Die beiden haben sich bei einer Reise in Lettland kennengelernt. So entwickelte sich der rege Austausch zwischen Billerbeck und Malyn.

Enge Beziehungen ins Münsterland aufgebaut

Es ist inzwischen schon die dritte Kinderferienfreizeit, die auch mit Hilfe von privaten Spendern möglich wurde. Außerdem haben Menschen aus Billerbeck schon Hilfsgüter in die Ukraine transportiert und Hilfs-Fahrzeuge überführt. So ist das beidseitige Verständnis gewachsen.

Um Sprachbarrieren zu umgehen nutzen Kinder und Gasteltern Übersetzungs-Apps. Die ukrainische Betreuerin der Jungen und Mädchen spricht aber auch ein wenig Deutsch. Das reicht für den Alltag. Mitte August geht es für die Ferienkinder aus der Ukraine dann zurück.

Quellen:



Stadt Billerbeck

WDR-Reporter

Über dieses Thema berichtet der WDR am Freitag, 9.8.2024 auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit Münsterland ab 19.30 Uhr.