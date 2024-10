Die Deutsche Bahn erhält den Award bereits zum dritten Mal. Nach Ansicht der Jury ist das Unternehmen eine der größten Datenkraken in Deutschland. Fahrgäste würden zur Nutzung der " DB Navigator"-App gedrängt. Diese setze Tracker ein, die nicht abgelehnt werden könnten, so die Jury. Der Juror und Netzaktivist mit dem Pseudonym "padeluun" sagt dazu: " Bahncards gibt es nur noch digital, Supersparpreise und Sparpreise gibt es nicht mehr am Automaten. Ich kann nicht mehr anonym reisen. "

Die Bahn schrieb dazu auf Anfrage, dass die Digitalisierung nicht mehr aufzuhalten sei. Datenschutzrichtlinien würden natürlich eingehalten.

Karl Lauterbach und sensible Patientendaten

Zu den prominenten Preisträgern in diesem Jahr zählt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er sei für die nationale Umsetzung des so genannten "Europäischen Gesundheitsdatenraum" zuständig. Dabei geht es um sensible Patientendaten. Die sollen zukünftig in Europa für die medizinische Forschung, aber auch zur Produktentwicklung ausgetauscht werden können.