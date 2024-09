Die Anwohner sind besorgt, dass die geplante Hochspannungsleitung sich auf die umliegende Natur und die Gesundheit der Bürger auswirken könnte. Sie erwähnen dabei beispielsweise die Geräusche, die von den Stromleitungen ausgehen.

Die Proteste gehen weiter

Mehrere Bürgerinitiativen haben zum Protest vor der Halle in Lengerich aufgerufen, in der die Sondersitzung des Kreistags am Mittwochabend stattfindet. Es werden mehrere hundert Teilnehmer bei den Protesten erwartet. Die Veranstaltung selbst soll deshalb auch draußen vor dem Gebäude übertragen werden.

Es wurde bereits eine Petition an den Bundestag gegeben, in der rund 19.000 Bürger gegen die oberirdische Hochspannungsleitung unterschrieben hatten. Bei den Stimmen dagegen ziehen viele Akteure an einem Strang: Mehrere Bürgerinitiativen, die Bürgermeister, Stadträte und viele Unternehmen in der Region.

Sind Erdkabel eine Option?

Die Bürger fordern die Verlegung von Erdkabeln.

Die Anwohner wollen die geplante 85 Kilometer lange Stromtrasse quer durch das Tecklenburger Land verhindern. Sie fordern, dass anstatt der 80 Meter hohen Strommasten Erdkabel verbaut werden - zumindest teilweise. Das sei aber deutlich teurer und aufwändiger.

