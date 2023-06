Arminia Bielefeld steht vor einem Scherbenhaufen

Polizei zieht positive Bilanz

Ein klares Zeichen setzte auch die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war - nach eigenen Angaben mit deutlich mehr Einsatzkräften als bei einem normalen Heimspiel. Die Leitstelle der Bielefelder Polizei sprach gegen Mitternacht von einem " ruhigen " Fußballabend.

Sparkurs unausweichlich

Welche Folgen der Sturz in die Drittklassigkeit für den Spielerkader und den Etat der Bielefelder hätte, lässt sich bereits jetzt erahnen. Ein Sparkurs ist unausweichlich. Mit etwa 19 Millionen Euro an Fernseheinnahmen war Bielefeld in dieser Saison Zweitligaspitze. In der dritten Liga bleibt Arminia mit rund 1,5 Millionen Euro davon weniger als ein Zehntel.

Ungewiss bleibt, wer mit der Arminia in die dritte Liga geht. Vertraglich sind nur drei Spieler an den Verein gebunden. Der überwiegende Teil der Arbeitspapiere verliert mit dem Abstieg seine Gültigkeit.

Erinnerungen an 2014 geben Hoffnung

" Die Enttäuschung ist natürlich groß, das hat man auch in den Gesichtern der Fans gesehen, wenn man durchs Stadion geschaut hat, es gab auch ein paar Buhrufe, aber jetzt heißt es aufstehen, weitermachen ", blickt die 22-Jährige Julia Gärtner auf das Rückspiel und die Saison zurück.

Und es waren vor allem viele jüngere Fans, die sich nach dem Spiel optimistisch zeigten und an 2014 erinnerten. Vor neun Jahren war Arminia zuletzt von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen. In der darauffolgenden Saison gelang den Blau-Weißen der direkte Wiederaufstieg.