Das Geld geht unter anderem an die Tafeln NRW . Sie verteilen Lebensmittel an Menschen, die von Armut betroffen sind. Allein in Nordrhein-Westfalen helfen die Tafeln so über einer halben Million Menschen - darunter 150.000 Kinder und Jugendliche sowie rund 150.000 Senioren.

Spendengelder fließen unter anderem in Mieten für Lagerhäuser, Energiekosten für Kühlhäuser und in das Logistiknetz, damit die Tafeln weiterhin ausreichend Lebensmittel verteilen können – außerdem werden Gutscheine für Kinder und Seniorinnen und Senioren ausgegeben, um ihnen zum Beispiel einen Besuch im Schwimmbad zu ermöglichen.

Der andere Teil der Spenden geht an über 30 Hilfsprojekte der "Aktion Deutschland hilft". Sie unterstützt unter anderem Menschen im Nahen Osten, Syrien, dem Sudan und Jemen. Mit den Spenden werden zum Beispiel Brunnen gebaut, Saatgut verteilt oder unterernährte Kinder versorgt.

Rekord beim WDR 2 Weihnachtswunder

Dass eine so große Spendensumme zusammengekommen ist, liegt vor allem am WDR 2 Weihnachtswunder. In der Vorweihnachtszeit konnten allein darüber mehr als zwölf Millionen Euro gesammelt werden - eine Rekordsumme.