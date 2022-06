Fälle sexualisierter Gewalt in NRW: Warum IP-Adressen den Ermittlern oft nicht helfen

IP-Adressen werden automatisch zugewiesen

Um zu verstehen, was mit dem Argument gemeint ist: Wer im Netz unterwegs ist, hinterlässt immer Spuren. Vor allem seine IP-Adresse. "IP" steht für "Internet Protokoll": Das ist quasi die Methode, mit der im Internet Daten ausgetauscht werden. Eine IP-Adresse besteht aus vier Zahlen zwischen 0 und 255, zum Beispiel 191.168.0.1.

Doch die IP-Adresse ist kein Nummernschild. Es ist keineswegs so, dass jeder User im Netz oder jedes Gerät, das sich mit dem Internet verbindet, eine stets identische IP-Adresse und damit Kennzeichnung hätten. Das ist nur in ganz wenigen Ausnahmefällen so, etwa wenn ein Mensch einen DSL-Anschluss mit fester IP-Adresse verwendet.

Egal, ob Smartphone, Tablet, Desktop-PC, Rauchmelder, Klingelanlage, per App fernsteuerbare Lichtleiste – oder Server von Unternehmen: Alle haben eine IP-Adresse. Sie ist mal Absender- mal Empfängeradresse – für alle die Datenpakete, die wir unentwegt unbemerkt hin und her senden.

IP-Adressen sind flüchtig

Dann müsste es doch ziemlich einfach sein, sollte man annehmen, eine Täterin oder einen Täter zu ermitteln: Nachschauen, wem die IP-Adresse gehört – und die Handschellen klicken.

Das wäre so, wenn jedes Gerät eine eigene, individuelle, unveränderliche IP-Adresse hätte – und auch irgendwo registriert wäre, wem sie gehört, wie bei einer Telefonnummer. Aber so ist es nicht. Wir als Konsumenten erhalten ständig neue IP-Adressen zugewiesen von unseren Mobilfunk-Providern oder DSL-Anbietern.

Schalten wir das Handy ein, gibt es eine IP-Adresse aus dem Fundus des Mobilfunkanbieters. Unser DSL-Anbieter gibt uns eine andere IP-Adresse für zu Hause – und ändert die meistens, spätestens alle 24 Stunden.

Verkehrsdaten werden schnell gelöscht

Der Grund: Es gab lange Zeit zu wenige IP-Adressen, da mussten die Internetanbieter, die sogenannten Provider, wirtschaften. Mittlerweile werden auch längere IP-Adressen (IPv6) verwendet, da herrscht keine Knappheit mehr. Theoretisch könnte man jedem Gerät eine eigene, feste, unveränderliche Adresse geben. Aber das will niemand, weil das die Anonymität aufheben würde.

Bedeutet: Wenn die Polizei eine IP-Adresse findet, die in der Vergangenheit verwendet wurde, weiß sie bestenfalls, welchem Provider sie gehört. Die Polizei muss dann anfragen: Wer hat am 25. November 2021 um 13:32 Uhr und 12 Sekunden die IP-Adresse sowieso benutzt? Da Provider dieser Daten in der Regel nur wenige Tage bis Wochen vorhalten, danach werden sie aus Datenschutzgründen gelöscht, können sie die Frage meist nicht beantworten. Ende der Ermittlungen.