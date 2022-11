Bündnis fordert: Werbeverbot für Snacks und Süßigkeiten

Bannmeile für Werbeplakate rund um Schulen und Kitas

Eine zweite Forderung betrifft Werbeplakate für ungesunde Lebensmittel: Sie sollen im Umkreis von 100 Metern um Schulen, Kitas und Spielplätze nicht aufgestellt werden dürfen. Außerdem sollen Influencer in sozialen Netzwerken wie Instagram nur Werbung für gesunde Lebensmittel machen dürfen.

Was genau wird als "ungesund" definiert?

Aber was sind gesunde Lebensmittel und welche Snacks und Süßigkeiten würden unter ein Werbeverbot fallen? Dafür schlägt das Bündnis die Nährwertempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO vor. Es geht grundsätzlich um Grenzwerte bei Zucker, Salz und Fett. Das Bündnis beklagt, dass Kinder etwa doppelt so viele Süßwaren wie empfohlen essen würden - und nur halb so viel Obst und Gemüse. Aktuell hätten etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen Übergewicht. Gelenkprobleme, Bluthochdruck und Herzkreislauferkrankungen könnten die Folge sein.