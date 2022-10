WHO: Die Deutschen bewegen sich viel zu wenig

Millionen Menschen auf der Welt bewegen sich zu wenig und das hat verheerende Folgen: Von 2020 bis 2030 dürften fast 500 Millionen Menschen deshalb krank werden, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch prognostizierte. Sie würden etwa Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, Diabetes, Depressionen und Demenz entwickeln. In Deutschland sei die Situation besonders gravierend.

Die WHO empfiehlt mindestens 2,5 Stunden körperliche Aktivitäten pro Woche für Erwachsene, um Krankheiten vorzubeugen. 27,5 Prozent der Weltbevölkerung erreichen dies nicht. In Ländern mit hohem Einkommen sei das Problem mit einem Anteil von etwa 36,8 Prozent doppelt so groß wie in Ländern mit niedrigen Einkommen (16,2 Prozent).