Nabu zählt weniger Schmetterlinge - was den Tieren hilft und was schadet

Der Admiral gehört zur Familie der Tagfalter. Den Namen hat er seinem markanten Muster zu verdanken, das an eine Uniform erinnert: Die Flügeloberseite ist dunkelbraun gefärbt und hat einen breiten roten Streifen in der Mitte und am hinteren Außenrand. An der Spitze des Flügels ist sie weiß gepunktet. Die Unterseite der Flügel ist mit braunen, roten, schwarzen und violetten Flächen gemustert. Der Admiral kommt ursprünglich aus Südeuropa und verbrachte einst nur die Sommer in Mitteleuropa. Inzwischen hat sich hierzulande jedoch eine eigene Population ausgebildet und der Falter lässt sich in Deutschland sogar auch im Winter beobachten.