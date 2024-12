Welchen rechtlichen Status haben Syrer in NRW?

Die meisten Syrer genießen kein Asyl in Deutschland, sondern Schutz als Kriegsflüchtlinge. Im Juli hatte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in Münster allerdings geurteilt, dass Asylbewerbern aus Syrien keine pauschale Gefahr mehr durch den Bürgerkrieg drohe und sie nicht mehr so einfach als Flüchtlinge anerkannt werden müssen. Damit wurde die vorherige Praxis des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ( BAMF ) aufgehoben. Als Reaktion auf den Sturz des syrischen Diktators al-Assad hat das BAMF Asyl-Entscheidungen von Syrern grundsätzlich erstmal gestoppt.

