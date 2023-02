Kölle Alaaf! - Bilder vom Sternmarsch zum Alter Markt

Karneval in Köln: Rund 1.100 Jecke waren am Freitag beim Sternmarsch mit von der Partie. Ziel war wieder traditionell der Alter Markt. Auch am Brüsseler Platz wurde ausgelassen gefeiert. Hier die schönsten Bilder.