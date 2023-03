Wegen Wohnungsnot in den Städten aufs Land ziehen? Ein Realitätscheck

Der Hamburger Karrierecoach Volker Klärchen hält den Vorschlag, aufs Land zu ziehen und aus dem Homeoffice zu arbeiten, zwar für interessant. Wenn man an der Corona-Pandemie überhaupt etwas Gutes sehen möchte, dann doch das: In Sachen Homeoffice sind manche Firmen verblüffend schnell von " das geht bei uns nicht " zu " wir machen das jetzt auch " gewechselt, sagte Klärchen dem WDR .

Dagegen stehe natürlich der immer noch schleppende Breitbandausbau, der vor allem die ländlichen Regionen betrifft. " Wer möchte schon als verpixeltes, hakeliges Bild in der Teambesprechung auftreten? " so Klärchen.

Breitbandausbau/Kabel: In Sachen Breitbandausbau/Kabel hat sich zwar in den vergangenen Jahren viel getan - aber in den Kommunen in NRW unterschiedlich viel bzw. wenig. " Es gibt zum Teil immer noch Funklöcher auf dem Land ", so Siedentop.