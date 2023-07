"Nationale Wasserstoffstrategie": Was man darüber wissen muss

Gibt es Kritik an den Plänen der Ampel-Regierung?

Ja, Umweltverbände sind gegen den Einsatz von "blauem" Wasserstoff. Christiane Averbeck von der Klimaallianz befürchtet eine verlängerte Nutzung des fossilen Erdgases durch die Hintertür. Nur "grüner" Wasserstoff könne "bei der Begrenzung der Erderhitzung helfen" . Und Greenpeace warnt vor schwer kalkulierbaren Folgen einer CO2 -Speicherung etwa im Meeresboden.

Die Bundesregierung argumentiert, dass noch längere Zeit nicht genügend Wasserstoff zur Verfügung stehen wird, um den Bedarf an dem Energieträger zu decken.

Wo soll Wasserstoff verstärkt eingesetzt werden?

Die Bundesregierung erhofft sich die schnellsten Erfolge durch den Einsatz von Wasserstoff in der Industrie. Über sogenannte Klimaschutzverträge sollen energieintensive Branchen wie die Stahl-, die Glas- oder die Zementindustrie dabei gefördert werden, ihre Produktionsprozesse schrittweise auf grünen Wasserstoff umzustellen.

Gibt es dafür ein Vorzeigeprojekt?

Thyssenkrupp-Stahlwerk in Duisburg

Ja, ein Beispiel ist die geplante Umstellung bei Thyssenkrupp in NRW : Deutschlands größter Stahlkonzern will in Duisburg einen klassischen Hochofen, der viel klimaschädliches Kohlendioxid produziert, durch eine sogenannte Direktreduktionsanlage ersetzen. In der Anlage soll später "grüner" Wasserstoff zum Einsatz kommen.