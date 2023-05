Kreis Düren plant den ersten Wasserstoff-Rettungswagen

Wasserstoffantrieb ist nicht immer "grün"

Um Wasserstoff herzustellen, braucht man Strom. Der hilft dabei, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu trennen. Eine Wasserstoff-Brennzelle ist also nur dann dann wirklich "grün", wenn der Strom zur Herstellung des Wasserstoffs aus regenerativen Energien kommt.

Im Kreis Düren gibt es schon einen Kommandowagen mit Wasserstoffantrieb