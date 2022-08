Wasserknappheit: "NRW trocknet aus"

Rund ein Drittel weniger Regen in 2022

Landesumweltminister Oliver Krischer

" Regen wäre gut ", brachte Roland Funke, Wasserexperte im Lanuv, das Problem auf den Punkt. Im August fallen in NRW laut einer Prognose voraussichtlich nur 20 bis 25 Millimeter Niederschlag - im Schnitt der Jahre 1871 bis 2017 waren es 82 Millimeter gewesen. In den Monaten seit April gab es 2022 rund ein Drittel weniger Regen als im langjährigen Durchschnitt.