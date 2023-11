Potenzial für Positives! Eine kleine Hommage an den grauen November

Weihnachtsmärkte und verkaufsoffene Sonntage

Wer sich doch vor die Tür wagen möchte, kann sich auf diverse "Lichteraktionen" und die gemütlichen Adventsmärkte freuen. Kaum eine Großstadt in NRW verzichtet auf den Budenzauber - und auch viele kleinere Städte machen mit.

Im Essener Stadtteil Steele gibt es schon seit Anfang November echten Weihnachtsmarktflair mit Programmbühne, Bratwurst- und Glühweinständen; so früh wie sonst nirgendwo in NRW . Bei "Bonn leuchtet" steht an diesem Wochenende (4./5.11.) außerdem Shoppen in Vorweihnachtsstimmung an. Ähnliche verkaufsoffene Aktionen gibt es auch in anderen Städten.

Der "größte Weihnachtsbaum der Welt" in Dortmund

Die ersten größeren Märkte folgen dann in rund zwei Wochen; in Duisburg am 16. November, einen Tag später zieht der große Markt in Essen nach. Auch in Haan, Ratingen, Remscheid oder Stolberg öffnen dann die Weihnachtsmärkte. Mit etwa fünf Millionen Besuchern gehört der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom klar zu den beliebtesten im Land. Vor prachtvoller Kulisse geht es am 23. November los, am selben Tag wie der Dortmunder Markt.

Bloß nix Besinnliches!

Karnevalisten am 11.11. am Kölner Dom

Wem das ganze besinnliche Bim-Bam noch viel zu früh ist, für den könnte die fünfte Jahreszeit vielleicht etwas sein. Mit dem 11.11. startet traditionell der Karneval im Land. Für viele die perfekte Ablenkung in dieser Zeit. Für Jecken und Narren darf es da auch mal unbeschwert zugehen. Warum nicht einfach mal als Kaktus, Kaffeemaschine oder Gärtner gehen? Jetzt ist die beste Zeit, noch ein Kostüm zu basteln.