Herbstküche – Genießer-Rezepte aus der Heimat

Heute feiern die WDR Fernsehköche Martina und Moritz den Herbst. Die Jahreszeit, die die schönsten und besten Zutaten in die Küche liefert. Im Herbst quellen die Märkte geradezu über, Gemüse und Obst gibt es in allen Formen und Farben, die Wahl fällt schwer. Deshalb haben die beiden für ihre Sendung Lieblingsprodukte für ihre Rezepte ausgesucht.

Da gibt es ein Kartoffeldurcheinander der ganz neuen Art, mit Kohlröschen und Schwarzwurzeln. Sie backen Gemüse im Ofen: bunte Wurzeln – also Möhren und Bete in allen Farben – und servieren es als rein vegetarisches Gericht. Sie reichen aber denen, die Lust auf Fleisch haben, zartes Reh in köstlicher Rotweinsauce dazu. Martina und Moritz genießen die kurze Pilzsaison mit einem Rahmragout zu Semmelknödelchen. Und sie backen ihren phänomenalen Ruck-Zuck-Apfelkuchen, der absolut keine Mühe macht und immer gelingt.