Draußen ist es saftig grün - warum uns das so gut tut

Überdurchschnittlich viel Regen im März und April

Genügend Wasser sorgt für viel Grün

Dass es so schön grün ist, liegt auch daran, dass es in den vergangenen Wochen mehr als gewöhnlich geregnet hat. Der durchschnittliche monatliche Niederschlag in NRW betrug im März 121 Liter pro Quadratmeter. Das vieljährige Mittel für diesen Zeitraum liegt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) hingegen bei nur 71 Litern. Auch im April war es mit 69 Litern Regen etwas nasser als sonst (vieljähriges Mittel: 62 Liter).