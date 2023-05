Wieder Warnstreiks bei Bus und Bahn in Teilen von NRW

In einigen Regionen von NRW soll es heute wieder Warnstreiks bei Bussen und Bahnen geben. Die Gewerkschaft Verdi hat in mehreren Bundesländern dazu aufgerufen. Betroffen sind in NRW etwa die Mindener Kreisbahnen, die Oberbergische Verkehrsgesellschaft und in Köln Teile des Güterverkehrs.

Beschäftigte fallen nicht unter Tarifvertrag für öffentlichen Dienst

Schon wieder Bahnstreik? In den letzten Monaten gab es im öffentlichen Dienst - also unter anderem im ÖPNV - immer wieder massive Ausfälle. Im April gab es schließlich eine Einigung für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten. Aufgerufen zu den heutigen Streiks sind aber rund 40 Betriebe, die nicht unter diesen Tarifvertrag fallen - sondern unter den Eisenbahn-Tarifvertrag. Da gibt es noch keine Einigung.