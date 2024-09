In einer Erklärung hieß es, dass alle acht Mitglieder des Landesvorstandes diesen Schritt gehen würden. Man werde die Amtsgeschäfte gewissenhaft zu Ende führen und eine gute Übergabe an den nächsten Landesvorstand gewährleisten.

"Grüne Partei macht keine linke Politik mehr"

Vivianne Schwedersky (l.) und Laura Alderath, Landessprecherinnen der Grünen Jugend NRW

" Die Grüne Partei macht keine linke Politik, wie es sie eigentlich bräuchte ", ließ Landessprecherin Vivianne Schwedersky verlauten. Zu oft seien schlechte Kompromisse gemacht worden, statt klar für soziale Verbesserungen einzustehen. " Nicht erst die Landtagswahlen in Brandenburg haben gezeigt: Viele, gerade junge Menschen, haben nicht mehr das Gefühl, dass Politik in ihrem Interesse gemacht wird ", so Schwedersky weiter.

Jetzt brauche es eine politische Kraft, die wieder glaubhaft einen Unterschied im Leben von Menschen machen kann. " Daran wollen wir mitarbeiten. " Man werde das Vorhaben des Bundesvorstands der Grünen Jugend unterstützen, einen neuen linken Jugendverband zu gründen.

NRW-Jugend folgt dem Bundesvorstand