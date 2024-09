NRW-Grüner will Bundesvorsitzender werden

Felix Banaszak aus Duisburg will Bundesvorsitzender der Grünen werden. Das kündigte der 34-jährige Bundestagsabgeordnete am Freitag an. Banaszak war von 2018 bis 2022 Landesvorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen - er bildete eine Doppelspitze mit Mona Neubaur, die mittlerweile Landeswirtschaftsministerin ist.

"Dieses Land braucht eine politische Kraft, die an die Solidarität und Gerechtigkeit glaubt" , so Banaszak. Dafür wolle er kämpfen. Ein Jahr vor der Bundestagswahl müssten sich die Grünen "an die Arbeit machen" .