Vorlesetag: Welche Vorteile es hat, wenn Eltern ihren Kindern vorlesen

Lesen ermöglicht das Eintauchen in eine andere Welt, es erweitert den Horizont und vermittelt neue Perspektiven. Vor allem kleine Kinder müssen aber an Bücher & Co. erst herangeführt werden – und das geschieht in aller Regel, wenn Eltern ihnen Texte vorlesen oder sie gemeinsam Bilderbücher betrachten.

Doch es gibt Mütter und Väter, die ihren Kindern nur selten oder nie etwas vorlesen. Die Stiftung Lesen will das ändern – und initiiert seit inzwischen 20 Jahren gemeinsam mit der Zeitung "Die Zeit" und der Deutschen Bahn den bundesweiten Vorlesetag, immer am dritten Freitag im November. Heute ist es wieder soweit: Landauf, landab gehen Vorleseaktionen in Kitas, Schulen und Bibliotheken über die Bühne. Das Ziel: bei Kindern die Lust auf Bücher wecken und Eltern zum Nachahmen anregen.

Ein Fünftel der Eltern liest gar nicht vor

Laut dem Vorlesemonitor der Stiftung Lesen verzichtet fast ein Fünftel der Befragten vollständig auf gemeinsame Lesezeit. An der jährlichen Befragung zum Vorleseverhalten in Familien hatten sich 2024 von Mitte Mai bis Mitte Juni insgesamt 815 Eltern von Ein- bis Achtjährigen beteiligt.