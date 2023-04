Todesfall durch Vogelgrippe: Keine Gefahr für Menschen, aber Vorsicht bei Haustieren

Überraschend ist das nicht. Denn Seehunde, Füchse, Otter oder Seelöwen nehmen große Mengen Virus auf, wenn sie einen verendeten Vogel fressen. Der Sprung vom Vogel aufs Säugetier liegt nahe. " Das sind Dinge, die wir bereits aus der Vergangenheit kennen, auch von anderen Linien dieses Virus. Es zeigt zunächst mal etwas ganz anderes an: Dass das Virus offenbar vor allen Dingen in der Wildvögelpopulation sehr weit verbreitet is t", sagt Timm Harder vom Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit.

Ein toter Seelöwe in Peru

Kritisch sei zum Beispiel die Situation in Südamerika. In Peru seien in den letzten Wochen Zehntausende Seelöwen verendet. "Da muss es auch zu Übertragungen zwischen den Tieren gekommen sein und das wäre auf jeden Fall eine neue Stufe des Risikos. "

Vorsicht für Hunde und Katzen

Für den Menschen ist die Gefahr dadurch nicht größer. Aber für dessen treue Begleiter. Denn wer seine Katze frei herumlaufen lasse oder dem Hund auf Spaziergängen die Leine abnehme, setze die Haustiere einem Risiko aus, sagt Harder. " Bei den Katzen wissen wir es aus natürlichen Infektionen in Frankreich, dass Katzen tatsächlich, wenn sie zum Beispiel in Kontakt mit infiziertem Geflügel kommen, sich infizieren können. “

Virusdiagnostiker Timm Harder