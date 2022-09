Bundesumweltministerin Lemke will Plastikindustrie an Müllkosten beteiligen

Tonnenweise landet Plastikmüll auf Straßen oder in Grünanlagen. Die Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen will diese Umweltverschmutzung nun eindämmen.

Mehrweg soll der neue Standard bei Plastik-Verpackungen sein

Aus diesem Grund hat Lemke am Samstag anlässlich des World Clean Up Day ("Weltaufräumtag") angekündigt, dass ihr Ministerium einen Gesetzentwurf vorbereitet, der die Beteiligung der Hersteller von Einwegplastik an den Kosten zur Beseitigung entsprechender Abfälle aus Parks und Straßen regeln soll. Statt Wegwerfplastik solle Mehrweg der neue Standard werden.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke