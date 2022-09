"Rhine Clean Up" - Müllsammelaktion an vielen NRW-Flüssen

Der aktuell vielerots niedrige Wasserstand könne helfen, auch an Flächen heranzukommen, die in den vergangengen Jahren nicht erreichbar waren, hieß es bei den Initatoren von "Rhine Clean Up" (RCU). Sie sprechen von der " größten Müllsammelaktion Mitteleuropas ", die am Rhein, aber auch an Ruhr, Lippe, Emscher, Düssel oder auch Mosel geplant sei.

Hauptproblem Plastikmüll

Es wird mit rund 40.000 Einzelpersonen und 500 Gruppen gerechnet, sofern das Wetter mitspielt. Das Hauptproblem sei Plastikmüll - in großen Mengen und in allen Formen von Flaschen bis zu kleinteiligen Überresten an den Ufern zu finden.

Eine Besonderheit bringt in diesem Jahr das Niedrigwasser in vielen Flüssen mit sich. Die Organisatoren warnen deshalb vor Rückständen aus dem zweiten Weltkrieg wie Granaten und Bomben, die durch im Uferbereich freigelegte Flächen zum Vorschein gekommen sind. Diese sollten ebenso gemeldet werden wie gefundene Fisch-Kadaver.